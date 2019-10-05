Брянский губернатор посетил родную alma mater

Глава Брянской области Александр Богомаз 5 октября побывал в месте, где прошли его студенческие годы – государственном инженерно-технологическом университете.

Во время визита в родную alma mater губернатор поздравил педагогов с Днем учителя.

Затем посетил аудиторию, в которой шли занятия по ландшафтному дизайну. По его словам, проектные работы студентов уже участвуют в конкурсах на тему планировки по благоустройству города. Здесь появляются на свет проекты, которые воплощаются в скверы, парки, зоны отдыха.

Губернатор сообщил ребятам, что при реализации проектов есть и минусы, и плюсы. Было бы отлично, если бы воплощались в жизнь лучшие работы здесь, в регионе. Для этого необходимо, чтобы их выбирали местные жители. По словам ректора вуза, одна из таких удачных работ была в нынешнем году на голосовании – сквер Энергетиков, его разработали студенты БГИТу.

Общаясь с молодежью, Богомаз поведал о своих студенческих годах, жизни в общежитии, знаниях, которые приобрел, крепкой дружбе, о моменте, когда расстался с длинной прической, модные в те годы, как пел в студенческом хоре, как защищал дипломную работу.

Самые теплые воспоминания связаны с родителями, которые были учителями. Отец Василий Титович преподаватель русского языка и литературы, мать Надежда Филипповна - математики. Именно от них у Александра Васильевича – огромное желание к учебе, знаниям.

По словам преподавателей тогда будущего губернатора, студент Богомаз всегда отличался неравнодушным отношением к своим товарищам, был активным участником общественной и спортивной жизни института.

Приятный сюрприз для главы региона - его студенческие документы: заявление на поступление в ВУЗ, трудовая, зачетная книжка, характеристика – все это хранится в университете. Преподаватели подарили ему на память копии этих документов.

Говорили во время беседы и о вопросах образования, социальной сферы и медицины. Замечено, в течение последних пяти лет в Брянской области развилась экономика, промышленность, проведена большая работа по благоустройству, построены четыре моста, новые дороги; по региону ездят комфортные автобусы. В больницах – современное оборудование, машины скорой помощи. В 2020 начнут ремонт медучреждений, оказывается помощь молодым врачам, медкадры подготавливаются в областном предуниверсарии.

«Я вас всех поздравляю с праздником. Хочу сказать вам огромное спасибо за вашу работу. Спасибо вам, за то, что воспитали такого губернатора», — сообщил Александр Богомаз.

«Мы гордимся, что вырастили в своих стенах настоящего человека, с сильным и волевым характером, профессионала, заботящегося о своей малой родине, нашей области. Мы воспитали не только Губернатора, а, прежде всего, хорошего человека!», - получил самую высокую оценку от преподавателей бывший студент БТИ Александр Богомаз.