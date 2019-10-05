В магазине Брянска устроили «акцию – муха в подарок»

Жительница Брянска пожаловалась в одной из соцсетей на покупку, которую она приобрела в местном магазине, речь идет о сушеной рыбе.

На опубликованном фото видно, что это желтый полосатик с «сюрпризом» - мухой.

«Вот такой желтый полосатик. С мухой!», - поделилась горожанка.

Брянцы пошутили по поводу этой ситуации.

«Нет, просто, мяса в довесок накинули на сдачу», - прокомментировал Даниил Орловский.

«Акция – муха в подарок», - написал еще один пользователь.

Лилия Меркулова порекомендовала отправить фотографию продукта производителю, чтобы он решил ситуацию.

«У нас как-то плесень была в пакете, мы написали производителю, и они нам прислали в качестве компенсации целую коробку продукции», - посоветовала Лилия.

Напомним, в брянском супермаркете продается колбаса с интересной «начинкой».