Пропавшая дама с пятилетним ребенком найдена в Брянске

41-летняя Ирина Цуканова с пятилетним сыном обнаружена в областном центре, с женщиной и ребенком все в порядке.

О том, что дама с малышом найдена, стало известно 4 октября. Такая информация появилась на официальной странице ПСО «Лиза Алерт» в соцсети.

Напомним, мать с ребенком пропали 1 октября.