В Брянской области приведут в порядок более 180 школьных кровель
В бюджете Брянской области на 2019-2021 годы запланировали деньги на капитальные ремонты кровель муниципальных школ.
Об этом стало известно 7 октября во время совещания заместителя губернатора Александра Богомаза Александра Резунова с другими вице-губернаторами.
В 2019 году на ремонт крыш 153 образовательных учреждений предусмотрено более 281 млн рублей. Экономию, по словам чиновников, бюджетных денег - в размере 30 млн рублей, которая сложилась в результате процедуры торгов, перераспределили между муниципальными образованиями на ремонт еще 15 кровель организаций образования (9 школ, 5 детских садов, 1-го учреждение дополнительного образования).
Если учесть дополнительное распределение, количество кровель увеличилось до 168.
Кроме этого, подготовлен проект на 8 млн рублей для ремонта еще 13 кровель (семи школ, шести детских садиков).
Городу Клинцы дополнительно выделили 19 млн рублей на ремонт еще 12 крыш образовательных организаций, Брасовскому району — 2,3 млн рублей. Ремонт выполнен.
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