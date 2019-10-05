Брянские ныряльщики сняли фильм о Круглом озере

Дайверы брянского подводного клуба летом 2019 года создали документальное кино на тему Круглого озера.

Фильм «Субботний вечер на Круглом озере» снимать было не совсем просто. Ныряльщики говорят, конечно, хотелось создать что-то из разряда National Geographic, но то, что получилось, уже лучше, нежели ничего, особенно, если добавить к съемкам хорошие фотоснимки с поверхности.

По словам дайверов, у водоема сейчас не очень разнообразный рельеф, он для тех, у кого есть фантазия. Если присмотреться, здесь можно увидеть и безжизненную панораму луны, и «грибы» ядерной войны, которые вздымаются в небо при неумелом взмахе ластами.

Напомним, брянские ныряльщики исследовали затопленные около областного центра поселения.