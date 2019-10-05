В Володарском районе состоялся экорейд
В минувшую субботу волонтеры движения «Чистый Брянск» с участием регионального оператора «Чистая планета» организовали эко-уборку в Володарском районе областного центра.
Двадцать добровольцев экорейда в течение трех часов убрали не только территорию, но рассортировали мусор.
Пластик, стекло, пищевой алюминий пойдут на переработку, а крышечки из-под бутылок отправят на всероссийскую акцию «Добрая крышечка» в поддержку детей.
Гендиректор АО «Чистая планета» Владимир Чашников сообщил, только четвертая часть от собранного мусора, которая не подлежит переработке, пойдет на полигон.
«Это отличный результат для экологии и для всех нас! Очень здорово, что у нас живут такие неравнодушные люди, которые в свое свободное время собираются вместе и при нашей поддержке делают добрые дела», - отметил Чашников.
После субботника территория у железнодорожного моста стала по-настоящему зеленой, без бытовых отходов.
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