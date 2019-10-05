Брянцы в соцсетях говорят о маршрутках, курсирующих до поздней ночи

7 октября на просторах брянских пабликов в соцсетях появился пост-пожелание жителя областного центра об общественном транспорте.

Речь шла о том, чтобы все маршрутки курсировали до поздней ночи, поскольку очень неприятно после работы вечером стоять на остановке и замерзать в ожидании своего транспорта.

«Приходится вызывать такси. Я часто вижу многих людей, которые не дожидаются своей маршрутки и также вызывают такси», - поделился горожанин.

Большая часть пользователей поддержали мнение брянца, ведь после семи вечера из одного района в другой не добраться.