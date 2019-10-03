Три подростка держат в страхе поселок Белые Берега

В магазинах поселка Белые Берега орудуют хулиганы, информация об этом появилась в соцсетях.

О бесчинстве буйных подростков сообщили сами сотрудники торговых точек. Больше всего женщин-работниц беспокоят трое несовершеннолетних, которые постоянно их оскорбляют, крадут товар, устраивают драки.

Горе-подростков боятся не только продавщицы, но и другие школьники.

В Белых Берегах летом 2019 года активисты-общественники хотели перевоспитать агрессивных малолеток – давали работу – уборку от мусора захоронений ветеранов Великой Отечественной войны - платили за это по 100 рублей в час, но старания все оказались тщетными.

По словам белобережцев, этих подростков ничем не исправить, они не управляемы. На днях один из таких юношей ударил пожилую работницу местного магазина ногой, когда она пыталась вывести его из помещения, где он стал хулиганить.

Местные жители утверждают, в этой ситуации необходима помощь надзорных органов.