Директор брянской фирмы «ЗерноПродукт» попался на афере
Советский райсуд Брянска рассмотрит по существу уголовное дело 50-летнего учредителя и фактического руководителя фирмы ООО «ЗерноПродукт», его обвиняют в мошенничестве.
Заместитель прокурора области уже утвердил заключение по документу.
История продолжалась с 5 февраля 2013-го по 30 января 2014 года. За этот период мужчина предоставил в налоговую заведомо ложные бухгалтерские документы, в итоге незаконно получил возмещение налога на добавленную стоимость на 212 тыс рублей с лишним.
В добровольном порядке гражданин ущерб не возместил, поэтому прокурор и подал на него иск в суд.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Класс напряжения имеет значение?
В адрес Брянского УФАС России поступил вопрос о том, к какой сетевой организации необходимо обращаться для технологического присоединения электрических сетей жилого дома, если рядом находятся две трансформаторные подстанции разных классов напряжения.
«Ростелеком» запустил для абонентов своей услуги «Домашний интернет» подписку на облачный сервис GFN.RU. Подключить опцию можно будет в несколько кликов в личном кабинете абонента «Ростелекома» и «ОнЛайма». Новый сервис превращает любой компьютер в мощную игровую машину, на которой можно добиваться впечатляющих результатов в самых популярных онлайн-играх.
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