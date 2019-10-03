Директор брянской фирмы «ЗерноПродукт» попался на афере

Советский райсуд Брянска рассмотрит по существу уголовное дело 50-летнего учредителя и фактического руководителя фирмы ООО «ЗерноПродукт», его обвиняют в мошенничестве.

Заместитель прокурора области уже утвердил заключение по документу.

История продолжалась с 5 февраля 2013-го по 30 января 2014 года. За этот период мужчина предоставил в налоговую заведомо ложные бухгалтерские документы, в итоге незаконно получил возмещение налога на добавленную стоимость на 212 тыс рублей с лишним.

В добровольном порядке гражданин ущерб не возместил, поэтому прокурор и подал на него иск в суд.