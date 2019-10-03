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Рогнединской администрации досталось от прокурора

Опубликовано Сегодня, 12:02

Прокуратура Рогнединского района провела проверку площадки для сбора мусора на улице Горького и выявила нарушения.

На объект пожаловались местные жители. Выяснилось, на площадке нет водонепроницаемого покрытия, крышки и ограждения по периметру.

Кроме этого, контейнерная площадка находится на расстоянии менее 20 метров от многоквартирного дома.

В связи с нарушениями на администрацию района был подан в суд иск с требованием привести площадку в порядок согласно нормам санитарно-эпидемиологического законодательства.

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