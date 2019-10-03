Рогнединской администрации досталось от прокурора

Свыше 770 жителей оказались без холодной воды из-за коммунального происшествия, которое случилось недалеко от дома №38 на улице Маршала Еременко.

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Житель Смоленска пожаловался в одном из пабликов соцсети на незаконную рекламу в областном центре, которая, по его мнению, очень мешает.

Жители поселка Горный Сафоновского района пожаловались в одной из соцсетей на опасную свалку.

Согласно Указа президента Российской Федерации Владимира Путина №392 от 23.08.2019 года за заслуги в области энергетики, многолетний труд и высококвалифицированную работу машинисту автомобильного крана восточного участка механизации и транспорта филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» Виктору Изотову присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации». Награду в торжественной обстановке вручил Губернатор Смоленской области Алексей Островский.

В связи с нарушениями на администрацию района был подан в суд иск с требованием привести площадку в порядок согласно нормам санитарно-эпидемиологического законодательства.

Кроме этого, контейнерная площадка находится на расстоянии менее 20 метров от многоквартирного дома.

На объект пожаловались местные жители. Выяснилось, на площадке нет водонепроницаемого покрытия, крышки и ограждения по периметру.

Прокуратура Рогнединского района провела проверку площадки для сбора мусора на улице Горького и выявила нарушения.

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