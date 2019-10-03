Депутат Пайкин ищет механизмы внедрения господдержки для брянских застройщиков
Меры поддержки малых застройщиков 7 октября обсудил с вице-премьером РФ Виталией Мутко брянский депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин.
Брянские строительные компании, как и все другие в России, с 1 июля 2019 года работают по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться деньги граждан. По новым правилам, этими средствами нельзя пользовать до окончания работ, по этой причине застройщики теперь должны выполнять работы за счет собственных денег или с помощью банковского финансирования.
Механизм хоть и прогрессивный, однако уже сейчас в нем есть много моментов для регулирования.
На практике также выяснилось, что получение проектного финансирования для большинства областных строительных компаний – большая проблема, банки неохотно дают кредиты. Такая ситуация может отрицательно отразиться на строительстве жилья в таких регионах, как Брянщина.
Беседуя с Виталием Мутко, Пайкин поинтересовался у него, за счет внедрения каких механизмов может быть оказана поддержка добросовестных региональных застройщиков.
Меры должны быть предусмотрены, согласился с мнением брянского депутата вице-премьер. Институт развития «Дом.РФ» и банк «Дом.РФ» должны стать одними из таких механизмов, уверен Мутко. Проблемы небольших строительных фирм также могут решить иные институты поддержки малого и среднего бизнеса. К примеру, механизм поручительства, который пока не задействуют в стране в полной мере.
«Это когда Фонд зашиты прав дольщиков получил докапитализацию правительством РФ на 2 миллиарда рублей, то он и может выступать поручителем по тем кредитам, которые могли бы получать малые компании», - заявил Виталий Мутко.
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