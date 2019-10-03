Брянские управляющие компании замешаны в криминальных схемах

Власти Брянской области 7 октября обсудили работу управляющих компаний, которые не передают деньги от населения за потребленные услуги ресурсоснабжающим организациям.

Совещание провел заместитель губернатора Александра Богомаза Александр Резунов.

Основная причина долгов – посредники в цепочке расчетов в лице недобросовестных руководителей управляющих компаний – уверен начальник государственной жилищной инспекции региона Руслан Яньков.

По его словам, иногда используются откровенно криминальные схемы: организация накапливает долг, затем банкротится, после открывается уже под новым названием, руководство остается то же.

Инспекция провела мониторинг информации, которую предоставила налоговая по брянским организациям в стадии банкротства, а также предприятиям, у которых задолженность свыше 300 тыс рублей.

Всего с января 2019 года в инспекцию поступило 15 обращений на задолжавшие управляющие компании. По всем случаям провели проверки.

Ресурсоснабжающей организации дали право самой разрывать договор, который заключен с управляющей организацией. Кроме этого, соответствующие изменения внесли в профильный закон, по которому потребители могут напрямую сотрудничать с ресурсоснабжающими организациями.

В 2019 году «Брянсккоммунэнерго» на такую схему перевл 802 МКД, из них 605 - по желанию собственников.

Годовой план в 779 МКД уже выполнен, еще 73 перейдут в течение октября - декабря.

Вице-губернатор Александр Резунов дал поручение ответственным службам контролировать работу недобросовестных УК.