Брянские бани теперь под наблюдением
В брянской мэрии обсудили тему муниципальных бань, с соответствующим отчетом выступил Александр Перминев, руководитель одного с таких предприятий.
По словам Перминева, в 2018 году согласовали план оздоровления предприятия «Брянские бани». К середине 2019-го удалось выйти из кризисного состояния.
Многие бани привели в порядок, подготовили к отопительному сезону. Поменяли закупку материалов и оборудования. Стали активнее продавать и банные принадлежности.
В августе во всех объектах установили видео и аудионаблюдение, провели интернет.
Кроме этого, уменьшилась и дебиторская задолженность предприятия – с одного миллиона 149 тыс рублей до 892 тыс. Вовремя стали выплачивать зарплату сотрудникам. Погасили долги за горячую воду и тепло.
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