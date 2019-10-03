Брянские бани теперь под наблюдением

В брянской мэрии обсудили тему муниципальных бань, с соответствующим отчетом выступил Александр Перминев, руководитель одного с таких предприятий.

По словам Перминева, в 2018 году согласовали план оздоровления предприятия «Брянские бани». К середине 2019-го удалось выйти из кризисного состояния.

Многие бани привели в порядок, подготовили к отопительному сезону. Поменяли закупку материалов и оборудования. Стали активнее продавать и банные принадлежности.

В августе во всех объектах установили видео и аудионаблюдение, провели интернет.

Кроме этого, уменьшилась и дебиторская задолженность предприятия – с одного миллиона 149 тыс рублей до 892 тыс. Вовремя стали выплачивать зарплату сотрудникам. Погасили долги за горячую воду и тепло.