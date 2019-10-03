В Брянске остались без лицензий хозяева маршруток №38 и №29

Контроль над пассажирскими перевозками 8 октября обсудили во время совещания в брянской мэрии.

По словам чиновников, в городе работе с перевозчиками уделяют особое внимание, все это делается на основании обращений граждан.

В 2019 году без лицензий остались владельцы транспорта №29 и №38. Также прекращены перевозки и по маршрутам №99-1 и №76-3.

Предприниматель Дмитрий Махотин будет и далее обслуживать население, пока решение о прекращении действия свидетельства вступит в законную силу. После этого определят нового перевозчика.

Напомним, брянского перевозчика Махотина лишили маршрутов.

Еще ранее прекратил заниматься перевозками Гросс.