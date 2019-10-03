Брянец, вымогавший 15 млн рублей, не разжалобил суд

Брянская прокуратура участвовала в судебном процессе, на котором рассматривали ходатайство 52-летнего осужденного, который несет наказание в исправительной колонии №1, о замене неотбытой части более мягким видом - принудительными работами.

Мужчину приговорил к семи с половиной годам заключения со штрафом в 50 тыс рублей в декабре 2017 года областной суд.

Осужденный входил в состав преступной группы, похитившей, угрожая насилием, жителя Клинцов. У брянца вымогали более 15 млн рублей.

Суд отказал виновному в замене лишения свободы более мягким видом наказания.

Постановление не вступило в законную силу.