В брянской школе №3 на Луначарского произошел обвал

Водосточная труба школы №3 города Брянска 8 октября упала на тротуар.

Инцидент случился днем на улице Луначарского. Снимки упавшего объекта уже в соцсетях. Были ли в происшествии пострадавшие, неизвестно.

В комментариях одна из подписчиц сообщила, что это не единственная проблема общеобразовательного учреждения, помимо трубы, в здании обваливаются потолки.