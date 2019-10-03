В Фокинке работников «Центрмеханомонтажа» держали в черном теле

Свыше 770 жителей оказались без холодной воды из-за коммунального происшествия, которое случилось недалеко от дома №38 на улице Маршала Еременко.

Сервис биометрической регистрации стал доступен во всех офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Единая биометрическая система (ЕБС) — цифровая платформа для удаленной биометрической идентификации, которая позволяет получать финансовые услуги дистанционно в любое время и в любом месте при наличии доступа к электронным сервисам Банка. В ЕБС используется бимодальная идентификация: фотоизображение лица и аудиозапись голоса.

Житель Смоленска пожаловался в одном из пабликов соцсети на незаконную рекламу в областном центре, которая, по его мнению, очень мешает.

Жители поселка Горный Сафоновского района пожаловались в одной из соцсетей на опасную свалку.

Согласно Указа президента Российской Федерации Владимира Путина №392 от 23.08.2019 года за заслуги в области энергетики, многолетний труд и высококвалифицированную работу машинисту автомобильного крана восточного участка механизации и транспорта филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» Виктору Изотову присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации». Награду в торжественной обстановке вручил Губернатор Смоленской области Алексей Островский.

На директора фирмы завели уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

Как выяснилось, руководство более двух месяцев полностью не платило семи сотрудникам зарплату. Задолженность достигла свыше 438 тыс рублей.

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Задавайте вопросы, УФАС на связи Класс напряжения имеет значение? В адрес Брянского УФАС России поступил вопрос о том, к какой сетевой организации необходимо обращаться для технологического присоединения электрических сетей жилого дома, если рядом находятся две трансформаторные подстанции разных классов напряжения.

Облачные игры на базе технологий NVIDIA доступны абонентам «Ростелекома» с подпиской GFN.RU «Ростелеком» запустил для абонентов своей услуги «Домашний интернет» подписку на облачный сервис GFN.RU. Подключить опцию можно будет в несколько кликов в личном кабинете абонента «Ростелекома» и «ОнЛайма». Новый сервис превращает любой компьютер в мощную игровую машину, на которой можно добиваться впечатляющих результатов в самых популярных онлайн-играх.

Расписание пригородных поездов на участке Жуковка – Рославль изменится в связи с ремонтно-путевыми работами с 8 по 10 октября С 8 по 10 октября изменится маршрут двух пригородных поездов на участке Жуковка – Рославль. Корректировки связны с проведением планового ремонта пути на станции Сещинская Брянского региона Московской железной дороги. Работы направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок.

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