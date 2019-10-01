Восемь брянцев «похозяйничали» в подсобке земляка
В Карачевском районе сразу восемь местных жителей получили срок за кражу металла.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.
История продолжалась с сентября 2018–го по январь 2019 года. Подсудимые похитили из подсобки мужчины из Карачевского района имущество, кроме этого, они два раза пытались украсть металл из железнодорожных вагонов на станции «Мылинка». Их задержали «на горячем».
Уголовные дела были возбуждены по 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 158, а также п. «а, б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.
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