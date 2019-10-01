В Брянске торговали местами на кладбище

Правоохранители Брянщины задержали подозреваемых в афере в сфере ритуальных услуг.

Как выяснили сотрудники МВД, работники брянского городского предприятия похоронного дела требовали с граждан деньги за выделение мест под могилы для близких, по закону такая услуга предоставляется бесплатно.

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, размер сумм варьировался от 13 до 55 тыс рублей. Следком завел шесть уголовных дел по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Для одного из подозреваемых избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Во время обысков были изъяты деньги, банковские карты, служебные документы.