Брянский губернатор заявил о необходимости ужесточить надзор в сфере пассажирских перевозок

7 октября в Брянске случилось четыре серьезных ДТП с погибшими, при этом качество дорог на тех участках соответствовало норме; одна из аварий произошла на проспекте Станке Димитрова - перевернулась фура – прокомментировал во время заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории региона 8 октября губернатор Александр Богомаз.

Причина этих происшествий, сообщил глава региона, не в разбитой трассе или недостаточном уличном освещении, а в работе надзирающих органов.

«Почему? Потому что так они сегодня себя чувствуют. Это касается и медицинского обслуживания, когда справки берут. Это касается и наших маршруток, с которыми мы пять лет бьемся, а воз и ныне там. Нет ни освидетельствования, ни проверок, ни маршрутов. И это не только у вас. Это наши надзирающие органы», - подчеркнул Богомаз.

О том, что необходимо ужесточить надзор в сфере пассажирских перевозок, говорит и прокурор области Александр Войтович. Он дал поручение в течение недели провести совместные проверки маршрутных такси и проработать наиболее аварийные места города.

В финале заседания губернатор Богомаз предложил больше внимания уделять вопросу безопасности дорожного движения с раннего возраста, ввести в школах факультатив по ПДД, чтобы у детей вырабатывалась культура поведения на дороге.