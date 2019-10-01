В Брянске скоро развалится переход на Полтиннике

Прокуратура Брянска вместе с сотрудниками ГИБДД проверила, насколько соблюдается закон о безопасности дорожного движения в областном центре, и выявила нарушения в подземном переходе на Полтиннике.

Объект расположен на перекрестке улицы Красноармейской и проспекта Станке Димитрова. Как выяснили ревизоры, Брянская городская администрация в течение нескольких лет не принимает меры по ремонту перехода. За этот период на нем сильно разрушились лестницы и пандусы.

В адрес главы городской администрации внесли представление.