Брянские «ночные бабочки» не очень пользуются популярностью у мужчин

Российское независимое агентство Zoom Market провело в октябре 2019 года социологическое исследование на тему женщин с низкой социальной ответственностью, в итоге Брянску в рейтинге городов дали 21 место из 25.

Эксперты утверждают, это говорит о том, что брянские представители сильного пола не склонны посещать дам легкого поведения.

Лидерами по таким визитам являются мужчины Екатеринбурга, Краснодара и столицы.

Во время исследования задавали три вопроса: как респонденты относятся к женщинам с низкой социальной ответственностью, надо ли легализовать эту деятельность, посещали ли указанных женщин они сами или их друзья?

В опросе участвовали три тысячи человек от 23 до 56 лет.

Как оказалось, 78% участников нейтрально воспринимают «ночных бабочек», отрицательно - 18%, положительно – 4%.

31% опрошенных поддержали легализацию этого вида деятельности, 12% не определились с ответом, 57% выступили против.