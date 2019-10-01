Брянские «ночные бабочки» не очень пользуются популярностью у мужчин
Российское независимое агентство Zoom Market провело в октябре 2019 года социологическое исследование на тему женщин с низкой социальной ответственностью, в итоге Брянску в рейтинге городов дали 21 место из 25.
Эксперты утверждают, это говорит о том, что брянские представители сильного пола не склонны посещать дам легкого поведения.
Лидерами по таким визитам являются мужчины Екатеринбурга, Краснодара и столицы.
Во время исследования задавали три вопроса: как респонденты относятся к женщинам с низкой социальной ответственностью, надо ли легализовать эту деятельность, посещали ли указанных женщин они сами или их друзья?
В опросе участвовали три тысячи человек от 23 до 56 лет.
Как оказалось, 78% участников нейтрально воспринимают «ночных бабочек», отрицательно - 18%, положительно – 4%.
31% опрошенных поддержали легализацию этого вида деятельности, 12% не определились с ответом, 57% выступили против.
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