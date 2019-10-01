Брянских автомобилистов ввела в заблуждение новая разметка

В связи с ремонтом улицы Бежицкой около Брянского государственного университета имени академика Петровского появилась новая разметка.

Об этом сообщили в одной из соцсетей. Водителей предупредили о том, что многие заезжают на встречную полосу.

«Скорее всего, сделают карман для общественного транспорта, но в час пик может быть тесновато», - поделился один из свидетелей.

В комментариях водители отметили, мол, из-за новой разметки происходит путаница.

Некоторые горожане заверили: теперь надо остановку общественного транспорта переносить или расширять, поскольку автомобили будут создавать помеху.