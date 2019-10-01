Хитроумный брянец перегородил иномаркой тротуар около высотки

9 октября в областном центре около многоэтажки был замечен «автохам», информация об этом появилась в одной из соцсетей.

На фото видно, что хитроумный хозяин оставил свою иномарку прямо на пешеходной дорожке.

«Вот это паркинг!», — поделился очевидец и добавил, что, по всей видимости, брянцу негде было припарковать автомобиль, поскольку свободные места ужа заняли другие водители.

Напомним, в переулке Пилотов брянский «автохам» перекрыл дорогу пожарным.