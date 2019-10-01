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В Клинцах совершено нападение на 82-летнего постояльца дома-интерната

Опубликовано Сегодня, 14:14

44-летний житель Брянской области предстанет перед судом за то, что совершил разбойное нападение на 82-летнего мужчину.

Инцидент произошел 24 августа 2019 года в селе Ущерпье Клинцовского района. Хмельной мужчина напал на 82-летнего постояльца дома-интерната. Ударив кулаком пожилого человека по лицу, обвиняемый похитил из кармана его рубашки 19 тыс рублей.

Пенсионер получил закрытый перелом носа.

Как оказалось, ранее злоумышленник был судим за подобные дела.

До суда он будет находиться под стражей.

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