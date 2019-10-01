В Володарском районе на мусорку выкинули маленьких собачек

Жители Брянска на улице Красный Маяк обнаружили в контейнере для бытовых отходов странный пакет, содержимое которого шевелилось и пищало.

Раскрыв находку, очевидцы обнаружили в нем слепых щенков, недавно появившихся на свет. Чтобы животные не пропали, их взяли домой, выкормили. Теперь малышам нужны хозяева.

Им всего два месяца, их осмотрел ветеринар, у всех есть прививки.

«В ближайшее время будут стерилизованы! Отдаем только ответственным людям, имеющим надлежащие условия для содержания собаки», - сообщили неравнодушные брянцы и добавили, что готовы лично привезти щенков новому владельцу.

Телефон для связи: 8-980-334-66-65.