В Советском районе пропал попугай корелла

У брянской семьи, проживающей на улице Емлютина 44, пропал попугай вида корелла, информация об этом появилась в одной из соцсетей 9 октября.

По словам владельцев, птица улетела через окно.

Хозяева говорят, надежды на то, что попугай найдется, мало.

«Вдруг кто-то его подобрал или к кому- то залетел в квартиру?» - попросили члены семьи.

Тем, кто обнаружит птицу, обещают вознаграждение.

Телефон для связи: 8-952-969-69-72.