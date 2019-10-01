Вита и Люта помогли брянской полиции раскрыть два преступления
Служебные овчарки помогли брянским правоохранителям задержать подозреваемых в краже и незаконном хранении боеприпасов.
К полицейским с заявлением о похищении двух тачек и металлической трубы из церкви обратился житель Дятькова. По адресу сразу прибыл инспектор-кинолог сержант полиции Андрей Синичников со своей служебной собакой Витой.
Овчарка, взяв след, привела оперативников к общежитию. Заметив троих мужчин, она указала на одного из них. Вскоре подозреваемый признал вину. По факту завели уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».
Второе преступление раскрыл в Сельцо старший сержант полиции Алексей Романов со своей служебной собакой Лютой. В процессе обыска в доме 66-летнего жителя овчарка нашла два места с семью снарядами времен Великой Отечественной войны. Уголовное дело возбуждено по ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».
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