В брянской маршрутке разразился скандал из-за денег

В брянских маршрутках время от времени происходят конфликты между водителем и пассажирами, причины разные: то шоферы ведут себя по-хамски, то салон транспорта грязный; в этот раз скандал случился из-за пяти рублей.

Историю в соцсетях рассказала горожанка. Речь о ситуации в маршрутке №465.

Транспорт, по словам жительницы Брянска, прибыл на остановку в 21:55. Пассажиры стали занимать места и платить за проезд по 20 рублей. Шофер объяснил, что время отправления – 22:00, а стоимость проезда – 25 рублей.

Тем, кто отказывался доплачивать, он велел покинуть салон.

«Почему люди должны кому-то переплачивать если по времени они еще успевают. - возмущается женщина», - сообщила автор публикации.

Напомним, в брянской маршрутке случилась вопиющая ситуация.