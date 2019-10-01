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В Брянске на дорогах появилось много «невидимок»

Опубликовано Сегодня, 12:48

Водитель из Володарского района Брянска опубликовал в одном из пабликов соцсети пост, в котором обратился к пешеходам-невидимкам.

Больше всего, заметил автор публикации Василий Панкратов, тревожит судьба тех людей, которые работают или живут на улице Пушкина. Дело в том, что ранним утром или вечером пешеходы на плохо освещенных участках дороги становятся, по словам брянца, просто невидимыми.

«Все идут в темной одежде. Освещение на улице никакое. Хоть бы одного увидел со светоотражающим элементом на одежде», - поделился горожанин.

Подписчики в комментариях пришли к выводу: тем, кто поздно возвращается с работы или рано уходит, необходимо приобрести фликеры.

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