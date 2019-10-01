У брянского депутата Валуева попросили денег на обувь
Брянский депутат Госдумы Николай Валуев продолжает онлайн-конференцию на разные темы, 9 октября к нему обратилась с внезапной просьбой некая Мария.
Дама написала о том, что ей надоело просить деньги у депутата.
«Ну ты и жадина, Колька, для тебя 10 000 рублей ни деньги, а я сапоги себе б купила», - сообщила Мария.
Николай Валуев не проигнорировал письмо и ответил, что для благотворительных целей открыт его фонд.
«Маша, я не ссужаю деньгами. Разве что Вы бы, Маша, попросили на курсы русского языка…», - пояснил депутат.
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