В Дятькове дама с коляской едва не пострадала из-за «зебры»

Жительница Дятькова выразила свое негодование в одном из пабликов соцсетей по поводу пешеходного перехода, из-за которого едва не пострадала.

Елизавета Меркулова сообщила, который год подряд около «зебры» прямо у бордюра находится большая лунка, пройти ее с коляской - настоящее испытание. Дама добавила: здесь неоднократно укладывают новый асфальт, однако этот участок дороги всегда остается незамеченным.

«Допустим вам все равно на мам с колясками, если колясочник-инвалид попытается переехать пешеходный переход, то ему придется ехать дальше по встречке… Примите уже меры!» - обратилась жительница Дятькова к местной администрации.