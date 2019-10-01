Брянцам испортила настроение ассенизаторская машина во дворе высотки

Ассенизаторская машина, сливающая жижу во дворе многоэтажного жилого дома, попала в объектив камеры жительницы Брянска, информация об этом появилась в одной из соцсетей.

Запись посмотрели более 13 тыс человек. Автор видео поделилась, что настроение ее сразу же испортилось, после того, как увидела слив грязной воды.

Подписчики в комментариях тоже не скрывали своего негодования.

Затем одна из горожанок Наталья Соболева объяснила: «Да вода это, причем чистая!!! Подвал топило, вот и сливали».