В Карачеве участники банды, совершившие кражу из нефтепровода, не разжалобили суд

Участники организованной группы, признанные виновными в краже из нефтепровода, проведут от четырех до пяти лет в колонии общего режима, соответствующий приговор Карачевского суда вступил в силу.

Кроме этого, виновных оштрафовали от 200 до 300 тыс рублей.

Согласно версии расследования, с ноября 2016-го по февраль 2017 года бандиты с помощью незаконной врезки в магистральный нефтепродуктопровод похитили свыше 330 тонн дизельного топлива. Ущерб превысил 12,4 млн рублей.

Осужденные и их защитники оспорили его в апелляционном порядке, поскольку сочли приговор строгим, но в высшей инстанции документ оставили без изменений.