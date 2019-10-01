Новые очистные в Рогнедино позволят подключить дополнительно 17 многоквартирок
Строительство новых очистных сооружений в Рогнедино 9 октября проверил заместитель губернатора Александра Богомаза Александр Жигунов.
На Брянщине впервые за многие годы решают проблемы с очистными сооружениями, на соответствующую подпрограмму в 2019 году направили 290 063 024,74 рублей, в том числе средства областного бюджета — 275 559 873,50 рублей и местных — 14 503 151,24 рублей.
Документ рассчитан на шесть лет, за это время новые системы построят в поселке Локоть Брасовского района, Суземке, Дубровке, Севске и других населенных пунктах. Всего свыше 20 объектов.
В нынешнем году работы проводят в Трубчевском, Почепском, Навлинском и Рогнединском районах.
Все началось именно с Рогнедино, здесь первыми сделали необходимые документы, нашли подрядную фирму и начали работы.
По словам специалистов, благодаря новым очистным в поселке можно будет подключить дополнительно 13 многоквартирных и 856 индивидуальных жилых домов. Кроме этого, 10 планируют подвести ряд других объектов, среди которых районный Дом культуры, магазины, прокуратура, спортивная школа, льнозавод.
Реконструкция на стадии завершения: установили шесть емкостей очистки с механическим, биологическим, физико-химическим методом, технологический павильон, насосную и аварийную.
К концу октября ремонт будет проведен полностью.
Новости регионов
Сотруднику Смоленскэнерго за заслуги в области энергетики присвоено звание Заслуженный энергетик Российской Федерации
Задавайте вопросы, УФАС на связи Класс напряжения имеет значение?
В адрес Брянского УФАС России поступил вопрос о том, к какой сетевой организации необходимо обращаться для технологического присоединения электрических сетей жилого дома, если рядом находятся две трансформаторные подстанции разных классов напряжения.
«Ростелеком» запустил для абонентов своей услуги «Домашний интернет» подписку на облачный сервис GFN.RU. Подключить опцию можно будет в несколько кликов в личном кабинете абонента «Ростелекома» и «ОнЛайма». Новый сервис превращает любой компьютер в мощную игровую машину, на которой можно добиваться впечатляющих результатов в самых популярных онлайн-играх.
С начала 2019 года на железнодорожных переездах в Брянском регионе Московской железной дороги произошло 2 столкновения автомобильного транспорта с железнодорожным. В прошлом году за аналогичный период произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре человека погибли, один – пострадал.
Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» ведет планомерную работу по сокращению потерь в распределительной сети.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.