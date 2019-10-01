Новые очистные в Рогнедино позволят подключить дополнительно 17 многоквартирок

Строительство новых очистных сооружений в Рогнедино 9 октября проверил заместитель губернатора Александра Богомаза Александр Жигунов.

На Брянщине впервые за многие годы решают проблемы с очистными сооружениями, на соответствующую подпрограмму в 2019 году направили 290 063 024,74 рублей, в том числе средства областного бюджета — 275 559 873,50 рублей и местных — 14 503 151,24 рублей.

Документ рассчитан на шесть лет, за это время новые системы построят в поселке Локоть Брасовского района, Суземке, Дубровке, Севске и других населенных пунктах. Всего свыше 20 объектов.

В нынешнем году работы проводят в Трубчевском, Почепском, Навлинском и Рогнединском районах.

Все началось именно с Рогнедино, здесь первыми сделали необходимые документы, нашли подрядную фирму и начали работы.

По словам специалистов, благодаря новым очистным в поселке можно будет подключить дополнительно 13 многоквартирных и 856 индивидуальных жилых домов. Кроме этого, 10 планируют подвести ряд других объектов, среди которых районный Дом культуры, магазины, прокуратура, спортивная школа, льнозавод.

Реконструкция на стадии завершения: установили шесть емкостей очистки с механическим, биологическим, физико-химическим методом, технологический павильон, насосную и аварийную.

К концу октября ремонт будет проведен полностью.