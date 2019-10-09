На улице Трудовой в Брянске пешеходов ожидает опасность

Опасный «ловец» пешеходов попал в объектив камеры жителя Брянска, фото опубликовали в одном из пабликов социальной сети 10 октября.

На снимке запечатлен обыкновенный канализационный люк на улице Трудовой, который постепенно уходит под землю.

По словам автора публикации, асфальт на этом участке был проложен две недели назад, через неделю он просел, еще через одну провалился люк. В следующий раз, утверждает брянец, тут случится беда.

Подписчиков ситуация тоже возмутила, особенно не понравилось отсутствие ограждения опасного участка дороги. Одна надежда, заверили брянцы, на городские власти, которые должны обратить внимание на проблему.