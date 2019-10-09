«Предприимчивый» брянец на площади Ленина попал на 1500 рублей
Работники брянской Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности водителя автомобиля Lexus, нарушившего Правила дорожного движения.
Инцидент случился 3 октября 2019 года около дома №39 по проспекту Ленина. Брянец оставил свой транспорт под знаком «Остановка запрещена».
О нарушителе стало известно работникам ГИБДД, они оштрафовали его на 1500 рублей.
Напомним, в Брянске оштрафован лихач на Geely.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Класс напряжения имеет значение?
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