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Брянцев в середине октября ожидает третье бабье лето

Опубликовано Сегодня, 10:08

С 13 по 16 октября в Брянскую область нагрянет третье бабье лето, теплое, без дождей.

По прогнозам синоптиков, столбик термометра поднимется до 15-16 градусов по Цельсию, местами до 20. Солнечная погода должна продержаться о среды следующей недели.

Влажность воздуха от 73 до 92%. Давление – 737 – 749 мм рт. Ст.

Ветер обещают западный и юго-западный.

Напомним, 2 октября в Брянск пришла золотая осень.

27 сентября область посетило первое бабье лето.

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