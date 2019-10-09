Новозыбковский машиностроительный завод на три месяца оставил работников без копейки
Новозыбковская межрайонная прокуратура выявила нарушения на местном машиностроительном предприятии в плане трудового законодательства.
Как выяснилось, в июне – июле 2019 года 237 сотрудникам не оплатили отпуск, кроме этого, в течение мая-июля им не провели окончательный расчет.
В связи с этим на руководство завода завели административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений».
Акционерное общество оштрафовано на 40 тыс рублей.
Благодаря принятым мерам задолженность перед трудящимися погасили.
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Сотруднику Смоленскэнерго за заслуги в области энергетики присвоено звание Заслуженный энергетик Российской Федерации
Задавайте вопросы, УФАС на связи Класс напряжения имеет значение?
В адрес Брянского УФАС России поступил вопрос о том, к какой сетевой организации необходимо обращаться для технологического присоединения электрических сетей жилого дома, если рядом находятся две трансформаторные подстанции разных классов напряжения.
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Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» ведет планомерную работу по сокращению потерь в распределительной сети.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
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