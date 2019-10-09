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Новозыбковский машиностроительный завод на три месяца оставил работников без копейки

Опубликовано Сегодня, 12:09

Новозыбковская межрайонная прокуратура выявила нарушения на местном машиностроительном предприятии в плане трудового законодательства.

Как выяснилось, в июне – июле 2019 года 237 сотрудникам не оплатили отпуск, кроме этого, в течение мая-июля им не провели окончательный расчет.

В связи с этим на руководство завода завели административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений».

Акционерное общество оштрафовано на 40 тыс рублей.

Благодаря принятым мерам задолженность перед трудящимися погасили.

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