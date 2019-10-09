На Литейной брянец на легковушке нарушил планы пешехода
Дорожный инцидент с участием легкового автомобиля произошел в Бежицком районе Брянска 11 октября, в итоге покалечился пешеход.
Все случилось утром около АЗС на улице Литейная. Брянец на «Ладе» сбил мужчину, который пересекал дорогу. На опубликованной в одной из соцсетей фотографии видно, что у транспорта разбито лобовое стекло.
Насколько пострадал пешеход, неизвестно.
Официальной информации о ДТП не поступало.
Напомним, на Литейной 38-летний мужчина попал под иномарку Chevrolet Aveo.
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