Комаричских чиновников уличили в афере с жильем для детей-сирот
Брянские следователи завели уголовное дело по факту мошенничества, связанного с жильем для детей-сирот в Комаричском районе.
Как выяснилось, чиновники райадминистрации умышленно завысили цену квартир, которые приобретаются по профильной госпрограмме. Электронные аукционы для покупки недвижимости проводили с участием одного, заранее определенного, продавца и без снижения стоимости. После регистрации муниципальных контрактов продавцам перечислили деньги по максимальной цене контракта.
Из-за незаконных действий должностных лиц и участников закупок бюджету РФ был причинен ущерб на сумму 3 млн рублей. Преступление выявили сотрудники ФСБ.
Расследование дела продолжается.
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