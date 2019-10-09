Комаричских чиновников уличили в афере с жильем для детей-сирот

Брянские следователи завели уголовное дело по факту мошенничества, связанного с жильем для детей-сирот в Комаричском районе.

Как выяснилось, чиновники райадминистрации умышленно завысили цену квартир, которые приобретаются по профильной госпрограмме. Электронные аукционы для покупки недвижимости проводили с участием одного, заранее определенного, продавца и без снижения стоимости. После регистрации муниципальных контрактов продавцам перечислили деньги по максимальной цене контракта.

Из-за незаконных действий должностных лиц и участников закупок бюджету РФ был причинен ущерб на сумму 3 млн рублей. Преступление выявили сотрудники ФСБ.

Расследование дела продолжается.