В Севском и Навлинском районах обнаружили опасные предметы
11 октября в Навлинском и Севском районе местные жители нашли взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны, на помощь были вызваны саперы «Брянского пожарно-спасательного центра».
Около двенадцати дня в поселке Навля спасатели обезвредили две минометные мины калибра 82 мм.
Чуть позже, в половине второго, гранату Ф-1 ликвидировали в селе Мариацкий Хутор на улице Тихая Долина.
Напомним, в Брянском районе нашли бомбу времен войны.
Новости регионов
Сотруднику Смоленскэнерго за заслуги в области энергетики присвоено звание Заслуженный энергетик Российской Федерации
Задавайте вопросы, УФАС на связи Класс напряжения имеет значение?
В адрес Брянского УФАС России поступил вопрос о том, к какой сетевой организации необходимо обращаться для технологического присоединения электрических сетей жилого дома, если рядом находятся две трансформаторные подстанции разных классов напряжения.
«Ростелеком» запустил для абонентов своей услуги «Домашний интернет» подписку на облачный сервис GFN.RU. Подключить опцию можно будет в несколько кликов в личном кабинете абонента «Ростелекома» и «ОнЛайма». Новый сервис превращает любой компьютер в мощную игровую машину, на которой можно добиваться впечатляющих результатов в самых популярных онлайн-играх.
Во второй половине октября в Брянской области на Унечском и Суземском направлениях изменится расписание пригородных поездов. Это связано с плановыми работами по обслуживанию инфраструктуры.
Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» ведет планомерную работу по сокращению потерь в распределительной сети.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.