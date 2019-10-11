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Брянцев возмутил голый цыганский ребенок в грязи

Опубликовано Вчера, 17:13

Житель Брянска 12 октября опубликовал в одном из пабликов соцсети фотографию с голой цыганской девочкой.

Место действия – поселок Большое Полпино. Снимок активно обсудили подписчики. На фото видно, что ребенок в октябре гуляет по грязи босиком и без штанов.

Подписки в комментариях выразили сострадания бедной девочке. Одна из жительниц Брянска порекомендовала автору не фотографировать, а как можно быстрее согреть девочку, укутав во что-то тепло, а также сообщить в полицию, чтобы там приняли меры.

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