Брянцев возмутил голый цыганский ребенок в грязи

Житель Брянска 12 октября опубликовал в одном из пабликов соцсети фотографию с голой цыганской девочкой.

Место действия – поселок Большое Полпино. Снимок активно обсудили подписчики. На фото видно, что ребенок в октябре гуляет по грязи босиком и без штанов.

Подписки в комментариях выразили сострадания бедной девочке. Одна из жительниц Брянска порекомендовала автору не фотографировать, а как можно быстрее согреть девочку, укутав во что-то тепло, а также сообщить в полицию, чтобы там приняли меры.