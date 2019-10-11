«К 1 ноября все площадки ГТО должны быть готовы!» - брянский губернатор

Власти Брянской области во главе с губернатором Александром Богомазом 11 октября обсудили реализацию федерального проекту «Спорт – норма жизни».

По проекту, заявили во время совещания чиновники, в регионе строится 11 площадок ГТО в Комаричском, Красногорском, Севском, Стародубском, Погарском, Брянском, Гордеевском, Дятьковском, Злынковском, Карачевском, Климовском районах. В одних объекты практически готовы, в других темпы строительства под вопросом.

«К 1 ноября все площадки должны быть готовы!» - заявил Богомаз и добавил, что руководители районов несут личную ответственность за эти площадки.

Не меньше вопросов у губернатора и к строительству физкультурно-оздоровительных комплексов в Стародубе и Новозыбкове, к 1 декабря, заявил он, они должны быть сданы.

Кроме этого, согласно проекту «Спорт — норма жизни» в поселке Добрунь и в Суражском районе создадут два футбольных поля с легкоатлетическими беговыми дорожками. К середине ноября 2019 года работы должны завершить.