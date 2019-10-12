Пропал 74-летний брянец Владимир Дорошин

13 октября в областном центре пропал 74-летний Владимир Владимирович Дорошин.

Как сообщили на официальной странице ПСО «Лиза Алерт» в соцсети, рост пенсионера 170 см, нормального телосложения, русые волосы, серые глаза. Мужчина был одет в бежевый вязаный свитер, черные штаны, на ногах – ботинки.

«Всех, кто что-то знает о пропавшем, просьба сообщить по тел.: 8 (800) 700 – 54- 52 или 112», - сообщили волонтеры ПСО «Лиза Алерт».