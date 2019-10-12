На Крахмалева в Брянске заметили странные пирамиды

Житель областного центра запечатлел на фото странные пирамиды, информация об этом появилась в одной из соцсетей 13 октября.

«В Брянске теперь свои пирамиды Хеопса. Спустя неделю привезли песок. Что будет ещё через неделю?» - прокомментировал автор публикации и добавил, что так в городе продолжают возведение кольцевой развязки на улице Крахмалева.