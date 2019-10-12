Жительница Брянска пожаловалась на очереди в больнице №2

Жительница областного центра более двух месяцев не может записаться на прием к врачу, такая информация появилась на портале государственных медицинских услуг.

Дама объяснила, никак не удается зарегистрироваться к неврологу больницы №2. Ни ночью, ни днем электронную запись сделать невозможно.

«Попытки получить талон тщетны», — сообщила горожанка и добавила, что у нее хроническая болезнь, курс лечения непременно необходимо продолжить, однако назначения медика не получила. Когда талон можно было брать у участкового врача, было лучше, но теперь такую систему прекратили.