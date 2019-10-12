Брянская попрошайка обвела вокруг пальца парня около БУМа
Житель областного центра пожаловался в одной из соцсетей на аферистку, которая обитает около ТРЦ «БУМ – Сити».
По словам парня, даме около 50 лет, просит деньги, якобы у нее диабет, поэтому на лекарства необходимы средства.
У молодого человека налички не оказалось, в связи с этим попрошайка попросила купить ей еды в кулинарии. Он согласился. Макароны, по словам брянца, женщина не стала есть, взяла два отварных языка, пюре, а также три куриные отбивные – всего на 650 рублей.
Как оказалось, дама просто хотела вкусно поесть. Кроме этого, продавцы магазина рассказали: женщина постоянно приходит по таокй схеме за едой.
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