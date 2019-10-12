Брянца осудили за кражу с пастбища фермы

Почепский райсуд признал виновным в краже ранее судимого жителя Брянска Александра Латаева.

Учитывая имеющуюся непогашенную судимость за мошенничество, мужчине назначили наказание - два года колонии строгого режима.

Инцидент случился в середине июня 2019 года. Латаев пробрался на территорию огороженного пастбища мираторговской фермы «Акуличи», сорвал с двери антивандальной клетки замок и похитил бензиновый генератор почти за 30 тыс рублей. Прибыв в Почеп, завез его в дом своей матери и постарался стереть все маркировки, которые свидетельствовали принадлежность «Мираторгу», но это не помогло. На следующий день его задержали правоохранители.