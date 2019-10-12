Брянский суд не смягчил наказание коррупционеру из УФСИН
Бывший сотрудник брянского УФСИН, признанный виновным во взяточничестве, приговорен к пяти годам колонии общего режима.
Экс-начальник филиала инспекции УФСИН в Советском районе в 2017-2018 годах с помощью посредника, а также лично брал взятки с осужденных, всего на 185 тыс 600 рублей.
Как объяснили в региональной прокуратуре, 6 августа в Советском райсуде ему вынесли приговор – пять лет колонии со штрафом в 1,5 млн рублей, кроме этого, его лишили звания.
Осужденный наказание посчитал строгим, поэтому обжаловал его в вышестоящей инстанции, однако там документ оставили без изменений. Приговор уже вступил в законную силу.
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