Брянский суд не смягчил наказание коррупционеру из УФСИН

Бывший сотрудник брянского УФСИН, признанный виновным во взяточничестве, приговорен к пяти годам колонии общего режима.

Экс-начальник филиала инспекции УФСИН в Советском районе в 2017-2018 годах с помощью посредника, а также лично брал взятки с осужденных, всего на 185 тыс 600 рублей.

Как объяснили в региональной прокуратуре, 6 августа в Советском райсуде ему вынесли приговор – пять лет колонии со штрафом в 1,5 млн рублей, кроме этого, его лишили звания.

Осужденный наказание посчитал строгим, поэтому обжаловал его в вышестоящей инстанции, однако там документ оставили без изменений. Приговор уже вступил в законную силу.